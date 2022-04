Concert Lindbergh Blues Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Concert Lindbergh Blues Cherbourg-en-Cotentin, 9 avril 2022, Cherbourg-en-Cotentin. Concert Lindbergh Blues Cherbourg-Octeville Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin

2022-04-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-09 00:00:00 00:00:00 Cherbourg-Octeville Autre Lieu

Cherbourg-en-Cotentin Manche AUTRE Lieu, Espace rené Lebas, autant dire à l’Hôpital Maritime…

Dans un super Studio, le P200, avec scène, son au top, jeux de lumières… et buvette. LANCEMENT OFFICIEL de “Let Your Dreams Impact Existence” à partir de 20h00 – CHERBOURG.

Entrée : prix libre.

Vente du CD et du Vinyl. Partenariat Studio CHAUDELANDE et l’AUTRE LIEU.

Attention pas de paiement en CB (uniquement Espèces ou Chèques). AUTRE Lieu, Espace rené Lebas, autant dire à l’Hôpital Maritime…

Dans un super Studio, le P200, avec scène, son au top, jeux de lumières… et buvette. LANCEMENT OFFICIEL de “Let Your Dreams Impact Existence” à partir de 20h00 – CHERBOURG.

Entrée… steviusfrederick@gmail.com +33 7 69 69 04 86 https://lindberghblues.jimdofree.com/ AUTRE Lieu, Espace rené Lebas, autant dire à l’Hôpital Maritime…

Dans un super Studio, le P200, avec scène, son au top, jeux de lumières… et buvette. LANCEMENT OFFICIEL de “Let Your Dreams Impact Existence” à partir de 20h00 – CHERBOURG.

Entrée : prix libre.

Vente du CD et du Vinyl. Partenariat Studio CHAUDELANDE et l’AUTRE LIEU.

Attention pas de paiement en CB (uniquement Espèces ou Chèques). Cherbourg-Octeville Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin, Manche Autres Lieu Cherbourg-en-Cotentin Adresse Cherbourg-Octeville Autre Lieu Ville Cherbourg-en-Cotentin lieuville Cherbourg-Octeville Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin Departement Manche

Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cherbourg-en-cotentin/

Concert Lindbergh Blues Cherbourg-en-Cotentin 2022-04-09 was last modified: by Concert Lindbergh Blues Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 9 avril 2022 Cherbourg-en-Cotentin manche

Cherbourg-en-Cotentin Manche