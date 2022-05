Concert LILY LUCA, chanteuse à vélo ! Douarnenez, 8 mai 2022, Douarnenez.

Concert LILY LUCA, chanteuse à vélo ! L’Ivraie 19 rue Voltaire Douarnenez

2022-05-08 – 2022-05-08 L’Ivraie 19 rue Voltaire

Douarnenez Finistère

Avant dernier rendez vous musical de la librairie avec Lily Luca le dimanche 8 mai à 17 heures

«Chaque mot est à sa place. Il y a là quelque chose de très fort et qui vient nous cueillir d’un coup.» – Anne Sylvestre

«Lily Luca parvient à créer un cocon bienveillant et décomplexé avec son public, dans un esprit de partage et de complicité total. » Théâtre-Actu – Festival OFF d’Avignon

« Lily Luca est une artiste à la plume aussi acide et volubile que délicate et minimale » – Hexagone

« Son humour décape, elle est insolente, pertinente, cynique… Le style musical de Lily Luca est reconnaissable, il n’appartient qu’à elle. » – Francofans

Parmi les clips en ligne il y a Matthieu, Open et Laissez-moi peigner mon Poney, et ses albums sont en écoute libre sur Bandcamp (et toutes les autres plateformes)

Pour avoir une idée du live : T’es où et Adieu aux âmes.

+33 9 73 65 03 73 https://www.facebook.com/pages/LIvraie-librairie-caf%C3%A9-de-Douarnenez/212028112263284?ref_type=bookmark

L’Ivraie 19 rue Voltaire Douarnenez

