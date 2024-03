Concert « Lil’Red & The Rooster » au Nulle Part Ailleurs à Prahecq Nulle Part Ailleurs Prahecq, samedi 30 mars 2024.

Nouvelle soirée concert à Prahecq au NULLE PART AILLEURS le SAMEDI 30 mars avec un couple venu tout droit des Etats Unis !

LIL’ RED & THE ROOSTER

Avec mordant, humour et un charme contagieux, Jennifer MILLIGAN et Pascal FOUQUET font swinguer leur musique « Retro Modern Blues » avec une fraîcheur et une originalité sans égal. Couple international primé, ils ont notamment été finalistes de l’International Blues Challenge à Memphis en 2019.



Ils travaillent régulièrement avec Dave SPECTER depuis 2017 et ont enregistré leur 2 albums à Chicago, dont le dernier en date avec Kenny SMITH, Felton CREWS, et Billy BRANCH en guest. » Keep On ! » est sorti en 2022 sous le label de Blue Heart Records.

Repas possibles sur réservation ( accès au concert compris dans le prix du menu) et pour ceux qui viendront juste pour boire un verre,

5€ supplémentaires à la première consommation. .

Nulle Part Ailleurs 9 Allée du Champ de Foire

Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

