Concert – Lilian Renaud Pontarlier, 13 février 2022, Pontarlier.

Concert – Lilian Renaud Pontarlier

2022-02-13 – 2022-02-13

Pontarlier Doubs

EUR 39 Lilian Renaud est de retour avec une nouvelle tournée.

Il vous fera rêver avec son nouvel opus : Dans un moment de bonheur.

Ses mélodies riches sont empreintes d’influences folks et envoûtantes. Elles vous embarqueront dans un voyage coloré, pur et unique.

Gagnant de la saison 4 de The Voice, il cumule les qualités de musicien et auteur-compositeur.

Billetterie en vente dans les grandes surfaces.

Initialement prévu le 18/11/21 reporté au 13/02/22 à 17h. Les billets achetés restent valables pour la nouvelle date.

https://web.digitick.com/lilian-renaud-concert-espace-rene-pourny-pontarlier-13-fevrier-2022-css5-scenizz-pg101-ri7594713.html

Lilian Renaud est de retour avec une nouvelle tournée.

Il vous fera rêver avec son nouvel opus : Dans un moment de bonheur.

Ses mélodies riches sont empreintes d’influences folks et envoûtantes. Elles vous embarqueront dans un voyage coloré, pur et unique.

Gagnant de la saison 4 de The Voice, il cumule les qualités de musicien et auteur-compositeur.

Billetterie en vente dans les grandes surfaces.

Initialement prévu le 18/11/21 reporté au 13/02/22 à 17h. Les billets achetés restent valables pour la nouvelle date.

Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-01-02 par