CONCERT – LILIAN RENAUD, 14 mai 2022

2022-05-14 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-14 23:00:00 23:00:00 Lilian Renaud est de retour avec une nouvelle tournée. Lilian Renaud est de retour avec une nouvelle tournée. Il vous fera rêver avec son nouvel opus : « Dans un moment de bonheur » Ses mélodies riches sont empreintes d’influences folks et envoûtantes. Elles vous embarqueront dans un voyage coloré, pur et unique. Assister à un concert de Lilian Renaud, c’est accepter de voir le temps suspendre sa course… Gagnant de la saison 4 de The Voice, il cumule les qualités de musicien, auteur-compositeur. « Hâte de vous retrouver pour partager, un moment de bonheur… » dernière mise à jour : 2022-04-07 par

