2023-02-17 20:00:00 – 2023-02-17

Au Vestiaire Café 87 Rue Alsace Lorraine

Hautes-Pyrénées Lannemezan 3h de concert groovy rock avec ce quatuor local!

Au programme soul, funk, pop, reggae, blues, rock autour d’un petit verre et d’une assiette de tapas! +33 5 62 39 94 41 https://www.facebook.com/Au-vestiaire-caf%C3%A9-Lannemezan-111154144944802/ Au Vestiaire Café 87 Rue Alsace Lorraine Lannemezan

