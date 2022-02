Concert – Liber Piano Concert solo Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Liber Piano Concert solo Die, 12 mars 2022, Die. Concert – Liber Piano Concert solo Café Théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die

2022-03-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-12 22:00:00 22:00:00 Café Théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens

Die Drôme Die Aux confluences des musiques savantes et populaires, du classique aux musiques de films en passant par des sonorités exotiques, la pianiste propose un voyage musical singulier, rythmé, coloré, émouvant et cinématographique. cafetheatreandarta@gmail.com +33 4 75 22 00 81 Café Théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die

dernière mise à jour : 2022-02-18 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Die, Drôme Autres Lieu Die Adresse Café Théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Ville Die lieuville Café Théâtre Andarta 57 rue Emile Laurens Die Departement Drôme

Die Die Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert – Liber Piano Concert solo Die 2022-03-12 was last modified: by Concert – Liber Piano Concert solo Die Die 12 mars 2022 Die Drôme

Die Drôme