2022-11-24 – 2022-11-24 Concert de sortie de sortie de résidence

Après plusieurs années à œuvrer au sein de divers collectifs, naviguant entre les eaux du reggae, du ska, du rock, de la chanson, de Grenoble à la Réunion, en passant par la Bretagne, Guillaume Garcia se lance en 2018 dans une création personnelle autour de ses compositions (textes et musiques). Ainsi naît L’Homme-Marteau.

Rapidement rejoint par trois autres musiciens, François Poulain (accordéon), Félix Masson (basse) et Adrien Levesque (percussions), qui apportent leurs influences multiples et enrichissent clairement la construction musicale du projet.

