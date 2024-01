Concert L’Hexaler + Mokazz Rodez, samedi 24 février 2024.

Concert l’Hexaler Samedi 24 février à 20h Le Club Rodez

L’HEXALER

CONCERT RAP

MC belge originaire de Liège, représentant de la culture hip hop depuis plus de quinze ans, l’Hexaler est devenu un personnage incontournable de la scène rap francophone.

Son coup de plume reflète son authenticité, soutenu par un flow clair et tranchant, un timbre de voix reconnaissable parmi cent.

Alliant le fond et la forme, son rap a pour objectif d’alimenter et de conserver les valeurs fondamentales du Hip Hop (Peace, Love and Unity).

MOKAZZ

(1ère partie)

Rap

Mokazz est un groupe de rap alternatif qui vous attire avec lui dans une introspection profonde questionnant la nature humaine. Cette formation hybride nourrie d’influences hip-hop, trap et électro délivre une musique électrisante et troublante. Écoutez, laissez résonner en vous ces déchirements qui vous assaillent déjà, et atteignez l’apothéose.

ELEKTRO JANE

DJ POULOU

Ouverture, inter-plateau, fermeture

Collectif de DJ à géométrie variable, articulé autours d’une envie de folie, de découverte et de partage musical. Découvrez l’énergie contagieuse de notre dancefloor. Cet élan collectif se nomme Elektro Jane, et attachez vous à votre liane, ça va balancer…

Tarifs

Juste prix 15€

pour que le Club vibre encore

Coup d’pouce 20€

pour celles et ceux qui souhaitent soutenir le Club

Mini 10€

pour celles et ceux qui en ont besoin EUR.

37 av Tarayre

Rodez 12000 Aveyron Occitanie contact@oc-live.fr

