Concert – L’harmonie de Jacquemart fête ses 140 ans ! Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert – L’harmonie de Jacquemart fête ses 140 ans ! Romans-sur-Isère, 2 juillet 2022, Romans-sur-Isère. Concert – L’harmonie de Jacquemart fête ses 140 ans ! Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

2022-07-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-02 23:00:00 23:00:00 Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure

Romans-sur-Isère Drôme EUR Venez assister à un concert haut en couleurs pour fêter les 140 ans de l’Harmonie de Jacquemart., accompagnée de l’artiste multi-facette Jonathan Mathis et son orgue de barbarie, du groupe vocal Courants d’Airs ! contact@harmonie-jacquemart.fr https://www.harmonie-jacquemart.fr/ Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Ville Romans-sur-Isère lieuville Rue Bistour Jardins du Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Concert – L’harmonie de Jacquemart fête ses 140 ans ! Romans-sur-Isère 2022-07-02 was last modified: by Concert – L’harmonie de Jacquemart fête ses 140 ans ! Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 2 juillet 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme