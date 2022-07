Concert : Lévis au son des trompes Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Catégories d’évènement: Allier

Lurcy-Lévis

Concert : Lévis au son des trompes Lurcy-Lévis, 3 septembre 2022, Lurcy-Lévis. Concert : Lévis au son des trompes

Château de Lévis Lurcy-Lévis Allier Office du tourisme de Moulins & sa région

2022-09-03 17:30:00 17:30:00 – 2022-09-03 Lurcy-Lévis

Allier Lurcy-Lévis EUR 10 10 L’association vous présente son concert de trompes de chasse et cornemuse

» Lévis au Son des Trompes » qui se tiendra le samedi 3 septembre 2022 dans la Cour d’Honneur du château à partir de 17h30. +33 7 88 28 83 40 https://linktr.ee/chateaudelevis?fbclid=IwAR0mYDAjhbg1z_5RXvpXG5VOofBti7eumkTHor_y-MdMaYpEO9DZbBI2JSc Lurcy-Lévis

dernière mise à jour : 2022-07-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lurcy-Lévis Autres Lieu Lurcy-Lévis Adresse Château de Lévis Lurcy-Lévis Allier Office du tourisme de Moulins & sa région Ville Lurcy-Lévis lieuville Lurcy-Lévis Departement Allier

Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lurcy-levis/

Concert : Lévis au son des trompes Lurcy-Lévis 2022-09-03 was last modified: by Concert : Lévis au son des trompes Lurcy-Lévis Lurcy-Lévis 3 septembre 2022 Château de Lévis Lurcy-Lévis Allier Office du tourisme de Moulins & sa région

Lurcy-Lévis Allier