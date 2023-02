CONCERT « L’EUROPE À LA PORTE » LIRE Orée d'Anjou Orée d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Orée d’Anjou EUR 10 10 Le quatuor Odyssée propose un voyage musical. Au programme :

– le Quatuor de Beethoven opus 18 n°6

– le Quatuor de Dvorak n°13 opus 108 A 16h, le Quatuor Odyssée est accompagné par l’école de musique Mélodie (classe de violon, violoncelle, PC1 et flûte traversière A 17h30, concert du Quatuor Odyssée Réservation conseillée Concert du Quatuor Odyssée ! amispetitlyre@gmail.com +33 6 72 45 72 00 https://museejoachimdubellay.com/ LIRE 1 rue Pierre Ronsard Orée d’Anjou

