A l’occasion des 120 ans de la poétesse japonaise Misuzu Kaneko, la soprano, Aiko Shimouchi, accompagnée de la pianiste Azusa Lozinguez et la violonceliste Mana Inagaki interprètent des mélodies composé pour ce spectacle. .Une actrice Ayana Uno Fuentes interprête la fille de poétesse et raconter sur la vie de Misuzu.

Misuzu Kaneko (1903-1930) était une poétesse japonaise du début du XXe siècle. Elle est née dans un petit village de pêcheurs appelé Senzaki, situé dans la préfecture de Yamaguchi au Japon. Kaneko a commencé à écrire de la poésie dès son plus jeune âge, et son travail reflétait souvent son amour profond de la nature et de la mer.

Les poèmes de Kaneko ont été initialement publiés dans des journaux locaux et des magazines, mais ce n’est qu’après sa mort que son travail a acquis une plus grande reconnaissance. En 1934, une collection de ses poèmes, intitulée « Œuvres complètes de Misuzu Kaneko », a été publiée. Le livre est rapidement devenu populaire et le travail de Kaneko a été salué pour son langage simple mais profond, ainsi que pour sa capacité à capturer la beauté de la vie quotidienne.

La poésie de Kaneko traitait souvent des thèmes de l’amour, de la perte et du monde naturel. Son poème le plus célèbre, « Es-tu un écho ? », est un poème pour enfants qui encourage l’empathie et la compréhension envers les autres. Le poème a été traduit en de nombreuses langues et est encore largement lu et enseigné dans les écoles du Japon aujourd’hui.

Malgré sa courte vie, le travail de Kaneko a eu un impact durable sur la littérature japonaise. Sa poésie simple mais puissante continue d’inspirer les lecteurs et les écrivains, et elle est souvent considérée comme l’une des plus grandes poétesses modernes du Japon.

Dans ce concert-lecture sur une poétesse japonaise, Misuzu sera interprétée par Aiko Shimouchi qui chantera les mélodies composées spécialement pour ce spectacle. Sa fille sera également interprétée par une actrice Ayana Uno Fuentes en illustrant des scènes de vie de sa mère et en présentant ses poésies mises en ambiance par les sonorités de la violoncelliste Mana Inagaki et la pinaiste Azusa Lozinguez.

Soprano: Aiko Shimouchi

Lecture: Ayana Uno Fuentes

Violoncelle: Mana Inagaki

Piano, composition: Azusa Lozinguez

Traduction des poésies et arrangement de texte: Maki Tominaga, Nicolas Tézé

