Concert : Lettre à Antonio SAURA Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Concert : Lettre à Antonio SAURA Le Frigo, 1 avril 2022, Albi. Concert : Lettre à Antonio SAURA

Le Frigo, le vendredi 1 avril à 20:30

Lettre à Antonio Saura est une adaptation scénique, vocale et musicale des lettres de Marcel Cohen où celui-ci se proposait de restituer à un Espagnol d’aujourd’hui ce dont il se souvenait du passé. Une lettre qui s’adresse à l’universel en chacun de nous. Avec le soutien de l’ADDA Tarif : 8/10e Restitution de la résidence de Naïma Chemoul (du 28 Mars au 1er avril) Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Le Frigo Adresse 9, rue Bonne Cambe Albi Ville Albi lieuville Le Frigo Albi Departement Tarn

Le Frigo Albi Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albi/

Concert : Lettre à Antonio SAURA Le Frigo 2022-04-01 was last modified: by Concert : Lettre à Antonio SAURA Le Frigo Le Frigo 1 avril 2022 Albi Le Frigo Albi

Albi Tarn