[concert] L’Espagne source d’inspirations musicales Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey La Couture-Boussey, samedi 20 avril 2024.

[concert] L’Espagne source d’inspirations musicales Concert dédié à l’Espagne par l’ensemble Les Vents d’Anches Samedi 20 avril, 20h00 Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 7 € | Gratuit pour les -18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T20:00:00+02:00 – 2024-04-20T21:30:00+02:00

[concert] L’Espagne source d’inspirations musicales

Samedi 20 avril 2024

20h

Par l’ensemble Les Vents d’Anches (octuor de clarinettes)

Église de La Couture-Boussey

7 € | Gratuit pour les -18 ans

En compagne de l’ensemble Les Vents d’Anches, un octuor de clarinettistes, venez écouter comment l’Espagne et sa musique ont servi d’inspirations à l’écriture de tout un répertoire.

Église Notre-Dame du Mont-Carmel de La Couture-Boussey 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey 27750 Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 36 28 80 »}, {« type »: « email », « value »: « miv@epn-agglo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lemiv.fr/fr/ »}]

concert musique

©Les Vents d’Anches