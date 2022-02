Concert “L’Espagne et la musique” Temple de Pentemont Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert “L’Espagne et la musique” Temple de Pentemont, 9 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 11 avril 2022

de 20h30 à 22h00

Le samedi 09 avril 2022

de 20h30 à 22h00

payant

De belles œuvres inspirées par l’Espagne, ou écrites par des compositeurs espagnols. De belles oeuvres inspirées par l’Espagne , ou écrites par des compositeurs espagnols. Au programme: Lully, Gluck, Mozart, Verdi, Bizet, Massenet, Chabrier, Granados, Albeniz, De Falla, Ravel… Sandrine MARCHINA, soprano Orchestre ENA-X, direction : François-Didier LEMOINE Réservations : Concert du 9/04 Concert du 11/04 Temple de Pentemont 106 rue de Grenelle Paris 75007 Contact : https://urlandifuriosi.monsite-orange.fr Concert;Musique

Date complète :

2022-04-09T20:30:00+01:00_2022-04-09T22:00:00+01:00;2022-04-11T20:30:00+01:00_2022-04-11T22:00:00+01:00

L’orchestre ENA-X

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Temple de Pentemont Adresse 106 rue de Grenelle Ville Paris lieuville Temple de Pentemont Paris Departement Paris

Temple de Pentemont Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert “L’Espagne et la musique” Temple de Pentemont 2022-04-09 was last modified: by Concert “L’Espagne et la musique” Temple de Pentemont Temple de Pentemont 9 avril 2022 Paris Temple de Pentemont Paris

Paris Paris