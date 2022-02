Concert : Lesneu – Release Party Brest, 4 mars 2022, Brest.

Concert : Lesneu – Release Party

2022-03-04

Brest Finistère

Un deuxième album de Lesneu, ça se fête ! Victor est retourné à Lesneven dans la maison de son enfance, et en est sorti avec un nouvel opus entièrement chanté en français, qu’il a confié aux copains de la Place Guérin de Music From The Masses. Avec son groupe (de potes) fantastique, Victor prendra ses quartiers dans un Club qu’il connaît bien, pour nous faire danser et rêver sur sa pop planante…

Tarifs :

-Abonné.e 3€ en prévente (+frais), 3€ sur place

-Plein tarif 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

-Tarif réduit 10€ en prévente (+frais), 12€ sur place

Production La Carène

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/

La Carène – Salle des musiques actuelles 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

