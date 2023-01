CONCERT – LES ZOISELLES Béziers Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault

CONCERT – LES ZOISELLES Béziers, 5 février 2023, Béziers . CONCERT – LES ZOISELLES 15 Rue Gayon Béziers Hérault

2023-02-05 15:00:00 – 2023-02-05 Béziers

Hérault L’association AEDE et la ville de Béziers vous attendent nombreux pour le concert du groupe « Les Zoiselles » avec au programme, l’expression du sentiment amoureux dans la musique classique.

Elodie Mahenc à la flûte à bec, Virginie Bosc au piano et Delphine Canal, soprano.

Payant – Les bénéfices seront reversés à la basilique Saint Aphrodise. L’association AEDE et la ville de Béziers vous attendent nombreux pour le concert du groupe « Les Zoiselles » avec au programme, l’expression du sentiment amoureux dans la musique classique.

Elodie Mahenc à la flûte à bec, Virginie Bosc au piano et Delphine Canal, soprano.

Payant – Les bénéfices seront reversés à la basilique Saint Aphrodise. aede.association@gmail.com AEDE

Béziers

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse 15 Rue Gayon Béziers Hérault Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

CONCERT – LES ZOISELLES Béziers 2023-02-05 was last modified: by CONCERT – LES ZOISELLES Béziers Béziers 5 février 2023 15 Rue Gayon Béziers Hérault Béziers Hérault

Béziers Hérault