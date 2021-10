CONCERT : LES ZINGUEURS SAUVAGES + LES GOULAMAS’K Cazedarnes, 11 juin 2022, Cazedarnes.

CONCERT : LES ZINGUEURS SAUVAGES + LES GOULAMAS’K 2022-06-11 – 2022-06-11

Cazedarnes Hérault Cazedarnes

Porté par des musiciens électrisés, Les Zingueurs sauvages est un groupe de rock français né de la rencontre entre le chanteur du groupe

Les Fussoirs et des membres de La Caboche. Mêlant énergie rock et sonorités bohèmes, il livre une musique festive portée par les accords d’un accordéon furieux, qui signe de sa plume la singularité du groupe. Hurlante ou feutrée, une voix sans détours navigue de poèmes en chansons, à écouter et à danser !

Depuis plus de vingt ans, Goulamas’K fusionne la musique à une lutte festive, dans la rage et la poésie. Originaire de Puisserguier, le groupe présente sur scène Luna Roja, son nouvel opus. Dans un ska punk aux envolées métal et des choeurs rassembleurs, les musiciens multi-instrumentistes passent du sax à la gralla, de la trompette au sac de gemecs, du clavier au bouzouki, de la basse à la guitare.

Une énergie brute et contagieuse, ça réjouit et ça bouscule !

Concert dans le cadre du Festi’Caz, organisé en partenariat avec la médiathèque Clardeluno de Cazedarnes et l’association J’aime mon Cazedarnes

reservation.lasaison@cc-sud-herault.fr +33 4 67 62 36 26 http://www.lasaison-sudherault.com/

