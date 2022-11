Concert « Les Z’Afrog » à Frahier Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Concert « Les Z'Afrog » à Frahier

Eglise Ronchamp

2022-12-09 20:00:00 – 2022-12-09 21:30:00

Concert de musique à la salle des fêtes de Frahier avec Les Z'Afrog, qui font leur Crise de la Quarantaine ! Céline et Séverine Marie, 2 amies, 2 guitares, 2 voix, 2 plumes!

Libre participation au profit de l'association Un Simple Partage. +33 3 84 27 31 14

