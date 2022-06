Concert « Les Yeuves », 24 septembre 2022, .

Concert « Les Yeuves »



2022-09-24 – 2022-09-24

C’est qui, c’est quoi les Yeuves ?

Pour les non initiés, Yeuves est le verlan de Vieux. Au départ ce sont 4 quadras et quincas qui sont à l’origine du groupe. D’abord Nathalie, Laurent, et Badim à la création puis avec l’arrivée de Ludo le groupe s’est structuré. Sont arrivés ensuite à la clarinette basse puis au clavier Dom qui est ensuite parti vers l’harmonie. Ensuite un 1er batteur, Mika qui a permis les 1ers concerts, puis son remplaçant Lorenzo qui a permis le développement du groupe et pour finir, l’exception du groupe, Jérémy, 19 ans, le benjamin, qui fait baisser la moyenne d’âge.

Les Yeuves reprennent des standards pop rock des années 60 à aujourd’hui. Le chanteur, Badim, bondissant et jouant avec le public est entouré de Nathalie à la guitare rythmique, de Ludo à la guitare leader, de Lolo à la basse et du petit dernier, Jérémy à la batterie, le tout mixé par Franck. De Springsteen à Pink Floyd en passant par U2, Queen, les Pogues, REM et Texas sans oublier Téléphone, Goldman, Renaud, Johnny, Bashung et bien d’autres..

Les Yeuves vous invitent à partager un bon moment musical !

C’est qui, c’est quoi les Yeuves ?

Pour les non initiés, Yeuves est le verlan de Vieux. Au départ ce sont 4 quadras et quincas qui sont à l’origine du groupe. D’abord Nathalie, Laurent, et Badim à la création puis avec l’arrivée de Ludo le groupe s’est structuré. Sont arrivés ensuite à la clarinette basse puis au clavier Dom qui est ensuite parti vers l’harmonie. Ensuite un 1er batteur, Mika qui a permis les 1ers concerts, puis son remplaçant Lorenzo qui a permis le développement du groupe et pour finir, l’exception du groupe, Jérémy, 19 ans, le benjamin, qui fait baisser la moyenne d’âge.

Les Yeuves reprennent des standards pop rock des années 60 à aujourd’hui. Le chanteur, Badim, bondissant et jouant avec le public est entouré de Nathalie à la guitare rythmique, de Ludo à la guitare leader, de Lolo à la basse et du petit dernier, Jérémy à la batterie, le tout mixé par Franck. De Springsteen à Pink Floyd en passant par U2, Queen, les Pogues, REM et Texas sans oublier Téléphone, Goldman, Renaud, Johnny, Bashung et bien d’autres..

Les Yeuves vous invitent à partager un bon moment musical !

dernière mise à jour : 2022-06-20 par