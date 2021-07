Valence Valence Drôme, Valence Concert Les Voleurs de Pompes-Chez Les Zythonautes Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert Les Voleurs de Pompes-Chez Les Zythonautes Valence, 14 août 2021, Valence. Concert Les Voleurs de Pompes-Chez Les Zythonautes 2021-08-14 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-14 23:00:00 23:00:00 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence Drôme “Les Voleurs de Pompes en quintet chez Les Zythonautes, artisanal, local avec sa spécialité de jazz au cœur fondant enrobée de punk!” +33 7 67 68 37 61 dernière mise à jour : 2021-07-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 allée Ducretet Ville Valence lieuville 44.89524#4.88579