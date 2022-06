Concert Les Voix de Tyndo Thouars, 1 juillet 2022, Thouars.

Concert Les Voix de Tyndo

2022-07-01 – 2022-07-01

Au conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo

Thouars

Yvelines

EUR Le conservatoire permet aux personnes qui ont envie de chanter en chœur, différentes formations et esthétiques. Lors de cette soirée, laissez-vous embarquer par le CRI du chœur, une chorale mixte chantant de la musique du monde et du classique. Au Chœur des femmes prendra également place sur la scène pour vous interpréter des musiques du monde. Ce chœur, composé de femmes qui souhaitent trouver une place vocale plus adaptée à leur voix grâce à la répartition soprano, mezzo soprano et alto, vous interprétera des musiques du monde. Deux autres chœurs participeront à cette belle soirée. Le chœur académique, nouveauté 2021 vous proposera son travail de l’année. Pour finir, la chorale Soul/Pop/Rock vous fera swinguer à travers un répertoire de musiques actuelles.

Une belle soirée à venir et à ne surtout pas manquer au conservatoire !

Le CRI du chœur, la chorale Soul/Pop/Rock, Au Chœur des femmes, le chœur Académique se réunissent pour vous proposer un concert unique !

+33 5 49 66 17 65

