Concert Les Voix de la Jambée Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Concert Les Voix de la Jambée Longny les Villages, 18 juin 2022, Longny les Villages. Concert Les Voix de la Jambée LONGNY AU PERCHE Chapelle Notre Dame de Pitié Longny les Villages

2022-06-18 – 2022-06-18 LONGNY AU PERCHE Chapelle Notre Dame de Pitié

Longny les Villages Orne Les Voix de la Jambée vous proposent un concert Renaissance et chansons des 17ème et 18ème siècles Les Voix de la Jambée vous proposent un concert Renaissance et chansons des 17ème et 18ème siècles Les Voix de la Jambée vous proposent un concert Renaissance et chansons des 17ème et 18ème siècles LONGNY AU PERCHE Chapelle Notre Dame de Pitié Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse LONGNY AU PERCHE Chapelle Notre Dame de Pitié Ville Longny les Villages lieuville LONGNY AU PERCHE Chapelle Notre Dame de Pitié Longny les Villages Departement Orne

Longny les Villages Longny les Villages Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny-les-villages/

Concert Les Voix de la Jambée Longny les Villages 2022-06-18 was last modified: by Concert Les Voix de la Jambée Longny les Villages Longny les Villages 18 juin 2022 Longny-les-Villages Orne

Longny les Villages Orne