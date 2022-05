Concert “Les Voix de Jeanne” Eglise Saint-Hyppolyte, 15 mai 2022, Les Muids.

Concert “Les Voix de Jeanne”

Eglise Saint-Hyppolyte, le dimanche 15 mai à 16:00

« LES VOIX de JEANNE », est un spectacle musical original sur le destin et le charisme de la Pucelle d’Orléans, figure emblématique porteuse des valeurs universelles d’engagement, de fraternité, de don de soi et d’espérance. Il y sera présenté la seconde audition de la cantate pour chœur et alto « MISTERE DE JEANNE », commande de l’Ensemble vocal Variation, aux compositeurs Claude-Henry et Julien JOUBERT bien connus des Orléanais ; ils ont écrit pour la première fois à 4 mains, et signent là une magnifique œuvre inspirée, destinée à tout public ; le texte est tiré d’un manuscrit du XVIème siècle « le Mistere du siège d’Orleans » et de « Jeanne d’Arc » de Jules Michelet. Du médiéval au contemporain, les musiques et les textes mêlés aux voix et au son charnel de l’alto de Jean-Philippe Bardon, nous plongent dans cette évocation d’une rare profondeur et pleine d’émotion.

Entrée libre

Spectacle musical original sur le destin de Jeanne d’Arc

Eglise Saint-Hyppolyte Mareau-aux-Prés Les Muids Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T16:00:00 2022-05-15T18:00:00