CONCERT LES VOIX D’APAMÉE CHAPELLE DU CARMEL 16H30 Pièces anglaises, sacrées et profanes (E. Elgar, B. Britten, R. Vaughan Williams, H. Howells) Ce concert sera aussi l’occasion de rendre hommage à Camille St Saëns (Compositeur français 1835 – 1921) .

Concert des “Voix d’Apamée” à la chapelle du Carmel dans le cadre des Journée européennes du patrimoine. Cloître du Carmel place du Mercadal, 09100 Pamiers Pamiers Ariège

