Concert – Les Virtuoses de Cologne Die Die Catégories d’évènement: 26150

Die

Concert – Les Virtuoses de Cologne Die, 18 juillet 2022, Die. Concert – Les Virtuoses de Cologne Cathédrale de Die 3 Rue Notre Dame Die

2022-07-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-07-18 22:30:00 22:30:00 Cathédrale de Die 3 Rue Notre Dame

Die 26150 EUR Les Virtuoses de Cologne reviennent cet été en France pour une tournée à ne pas manquer avec un répertoire alliant solos virtuoses, œuvres pour orchestres de chambre, et œuvres sacrales. booking@music-contact-system.de https://the-chambers.de/ Cathédrale de Die 3 Rue Notre Dame Die

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 26150, Die Autres Lieu Die Adresse Cathédrale de Die 3 Rue Notre Dame Ville Die lieuville Cathédrale de Die 3 Rue Notre Dame Die Departement 26150

Die Die 26150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/die/

Concert – Les Virtuoses de Cologne Die 2022-07-18 was last modified: by Concert – Les Virtuoses de Cologne Die Die 18 juillet 2022 26150 Die

Die 26150