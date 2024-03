Concert Les virtuoses de Cologne Arcachon, dimanche 21 juillet 2024.

Concert Les virtuoses de Cologne Arcachon Gironde

Les Virtuoses de Cologne, jouissant désormais d’une renommée internationale, reviennent en France dans le cadre de leur tournée estivale avec un répertoire alliant solos virtuoses, œuvres pour orchestres de chambre, et œuvres sacrales.

Artiom Kononov (premier violoniste de l’ensemble) vous étonnera par sa maîtrise du violon qualifiée, selon les critiques, de “ballet de cascades de sons qui danse sur les cordes”. En effet, ses interprétations cristallines vous feront prendre au sérieux les plus petites tonalités.

Laissez-vous enchanter par leur interprétation singulière de mélodies connues de Verdi, Vivaldi ,Bach et autres compositeurs, tintées de nouvelles couleurs! 26 26 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-21 20:30:00

fin : 2024-07-21

Boulevard de la Côte d’Argent

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

