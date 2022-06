Concert : les Virtuoses de Chambre de Cologne Sélestat, 15 juillet 2022, Sélestat.

Concert : les Virtuoses de Chambre de Cologne Sélestat

2022-07-15 – 2022-07-15

Sélestat 67600

EUR L’ensemble « les Virtuoses de Chambre de Cologne », jouissant désormais d’une renommée internationale, revient cet été en France avec un répertoire alliant solos virtuoses, œuvres pour orchestres de chambre et œuvres sacrales. Laissez-vous enchanter par leur interprétation singulière de mélodies connues tintées de nouvelles couleurs. Artem Kononov (premier violoniste de l’ensemble) vous étonnera par sa maîtrise du violon qualifiée, selon les critiques, de « ballet de cascades de sons qui danse sur les cordes ». En effet, ses interprétations cristallines vous feront prendre au sérieux les plus petites tonalités. Points de vente des billets : www.francebillet.com et librairie Wachenheim.

Concert de l’ensemble « les Virtuoses de Chambre de Cologne »

+33 4917647654843

