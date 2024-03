Concert Les violons de Prague Haguenau, vendredi 15 mars 2024.

Les Violons de Prague, un concert ouvert à tous, réunissant les meilleurs solistes d »instruments à cordes de Prague et l »une des plus prestigieuses Soprano

Depuis des siècles, Prague est l’un des hauts-lieux de la musique classique. Certains considèrent « la cité Bohême » comme le conservatoire de l’Europe. Les grands compositeurs étrangers comme Liszt, Berlioz, Paganini, Beethoven y ont composé des œuvres et donné plusieurs concerts. Les Tchèques comme Smetana, Dvorak, Janacek avec leur sensibilité slave, en ont été les dignes représentants. Mozart lui, y laissera une partie de son âme amoureuse en échange d’une inspiration divine. Célèbre dicton populaire « En chaque tchèque, un musicien »… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 21:20:00

5 rue du Presbytère

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est laurentpilletorganisation@gmail.com

