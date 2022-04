Concert Les Violons d’Alinénor Eglise de Trescalan La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Eglise de Trescalan, le vendredi 22 avril à 20:00

Concert contre le cancer Les Violons d’Aliénon, 3 artistes vous proposent leur univers autour de répertoires de la Renaissance et du Baroque, Des Groundes Ecossais, à l’improvisation, ou bien encore des danses d’Espagne et d’italie Parmi les compositeurs, Gesualdo, Purcell, Playford, Baltzar, Falconieri … Tarif unique 12 € reversé à la gym après le cancer.

