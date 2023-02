Concert – Les vieux de l’Hop le retour Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs 10 10 EUR Organisé par l’Harmonie Municipale.

Les Vieux de l’Hop sont de retour. Plus en forme que jamais, les 6 compères présenteront leur nouveau spectacle dans leur style caractéristique. Comme d’habitude, bonne humeur, joie, gaité, humour seront de la partie.

Billetterie en vente prochainement à l’Office de Tourisme de Pontarlier. hubert.querry@gmail.com Pontarlier

