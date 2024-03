Concert: » Les vies de greniers » Salle du Big Bang Dax, samedi 30 mars 2024.

Concert: » Les vies de greniers » Salle du Big Bang Dax Landes

Ce trio de musiciens propose un moment unique entre concert et spectacle autour des plus grands titres de la chanson française en mode revues et corrigées !

Sur Réservation. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30

Salle du Big Bang 7 rue d’Aspremont

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

