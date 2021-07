Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados, Villers-sur-Mer Concert : Les Tuyaux à cordes Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Villers-sur-Mer

Concert : Les Tuyaux à cordes Villers-sur-Mer, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Villers-sur-Mer. Concert : Les Tuyaux à cordes 2021-07-30 20:30:00 – 2021-07-30

Villers-sur-Mer Calvados Au sein de l’église, ce duo vous propose un concert autour de l’orgue et du piano. Billetterie sur place. Au sein de l’église, ce duo vous propose un concert autour de l’orgue et du piano. Billetterie sur place. lestuyauxacordes@gmail.com +33 2 31 28 14 00 Au sein de l’église, ce duo vous propose un concert autour de l’orgue et du piano. Billetterie sur place. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Villers-sur-Mer Autres Lieu Villers-sur-Mer Adresse Ville Villers-sur-Mer lieuville 49.32076#-0.00623