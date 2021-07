Concert « Les tuyaux à cordes » Troarn, 1 août 2021-1 août 2021, Troarn.

Concert « Les tuyaux à cordes » 2021-08-01 17:00:00 – 2021-08-01

Troarn Calvados Troarn

Les Tuyaux à Cordes, composés de Marie-Brigitte Gries, pianiste et de Fabien Chavrot, organiste, vous proposent dans le cadre de leur tournée 2021, un concert exceptionnel mêlant des duos piano et orgue mais aussi des œuvres solistes ainsi que des pièces en quatre mains au piano.

Vous y rencontrerez Haendel, Albinoni, Debussy, Boëllmann…

Le jeu de l’organiste sera projeté sur grand écran afin de permettre à tous de profiter du jeu des deux musiciens simultanément.

Un programme varié et adapté à tous, petits et grands.

Venez profitez de l’acoustique exceptionnelle de l’église Saint-Croix et de son grand orgue !

Les Tuyaux à Cordes, composés de Marie-Brigitte Gries, pianiste et de Fabien Chavrot, organiste, vous proposent dans le cadre de leur tournée 2021, un concert exceptionnel mêlant des duos piano et orgue mais aussi des œuvres solistes ainsi que des…

Les Tuyaux à Cordes, composés de Marie-Brigitte Gries, pianiste et de Fabien Chavrot, organiste, vous proposent dans le cadre de leur tournée 2021, un concert exceptionnel mêlant des duos piano et orgue mais aussi des œuvres solistes ainsi que des pièces en quatre mains au piano.

Vous y rencontrerez Haendel, Albinoni, Debussy, Boëllmann…

Le jeu de l’organiste sera projeté sur grand écran afin de permettre à tous de profiter du jeu des deux musiciens simultanément.

Un programme varié et adapté à tous, petits et grands.

Venez profitez de l’acoustique exceptionnelle de l’église Saint-Croix et de son grand orgue !

dernière mise à jour : 2021-07-20 par