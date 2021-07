Houlgate Houlgate Calvados, Houlgate Concert : Les Tuyaux à cordes Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Concert : Les Tuyaux à cordes Houlgate, 8 août 2021-8 août 2021, Houlgate. Concert : Les Tuyaux à cordes 2021-08-08 17:00:00 – 2021-08-08

Houlgate Calvados Houlgate Au sein de l’église, ce duo vous propose un concert autour de l’orgue et du piano. Billetterie sur place. dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Ville Houlgate lieuville 49.3023#-0.07497