Concert – Les Tsalemols

Concert – Les Tsalemols, 30 juillet 2022, . Concert – Les Tsalemols



2022-07-30 19:30:00 – 2022-07-30 21:00:00 Tsalemols, ce sont 4 copains du terroir qui jouent du Rock and roll blues comme “à l’époque”.

Buvette et petite restauration sur place. Ce groupe de 4 copains vous fera twister sur des titres Rock’n’roll Blues comme à « l’époque ». Buvette et petite restauration sur place. Tsalemols, ce sont 4 copains du terroir qui jouent du Rock and roll blues comme “à l’époque”.

Buvette et petite restauration sur place. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville