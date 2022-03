Concert Les Trompe-Oreilles La Forêt-sur-Sèvre, 12 juin 2022, La Forêt-sur-Sèvre.

Concert Les Trompe-Oreilles Eglise 17 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Forêt-sur-Sèvre

2022-06-12 17:00:00 – 2022-06-12 Eglise 17 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres La Forêt-sur-Sèvre

EUR Les Trompes-Oreilles, choeur d’ enfants et de jeunes du Conservatoire, a la particularité de chanter en public sans chef de choeur sur scène, et de s’ accompagner aux instruments, le tout sous les regards bienveillants d’ Anne Koppe et Jérémie Germain. Les voix célestes, l’ énergie et la sensibilité de cet ensemble sauront vous séduire.

Les Trompes-Oreilles, choeur d’ enfants et de jeunes du Conservatoire, a la particularité de chanter en public sans chef de choeur sur scène, et de s’ accompagner aux instruments, le tout sous les regards bienveillants d’ Anne Koppe et Jérémie Germain. Les voix célestes, l’ énergie et la sensibilité de cet ensemble sauront vous séduire.

Les Trompes-Oreilles, choeur d’ enfants et de jeunes du Conservatoire, a la particularité de chanter en public sans chef de choeur sur scène, et de s’ accompagner aux instruments, le tout sous les regards bienveillants d’ Anne Koppe et Jérémie Germain. Les voix célestes, l’ énergie et la sensibilité de cet ensemble sauront vous séduire.

non-communiqué

Eglise 17 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny La Forêt-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2022-03-28 par