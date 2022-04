Concert : les trios de Beethoven Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Concert : les trios de Beethoven Philharmonie de Paris, 8 juin 2022, Paris. Le mercredi 08 juin 2022

de 20h30 à 23h00

. payant Cat.2 : 62 EUR Cat.4 : 32 EUR Cat.6 : 10 EUR Cat.3 : 47 EUR Cat.1 : 72 EUR Cat.5 : 20 EUR

En compagnie de Kian Soltani, jeune prodige du violoncelle, Barenboim père et fils se mesurent en deux soirées aux trios de Beethoven. Rendez-vous le 8 juin à la Philharmonie. En compagnie de Kian Soltani, jeune prodige du violoncelle, Barenboim père et fils se mesurent en deux soirées aux trios de Beethoven. L’un des plus célèbres, le Trio « Les Esprits », s’apparente à une quête de l’inouï. Beethoven composa ses trois premiers trios entre 1793 et 1795. Ils firent grande impression lors de leur création chez leur dédicataire, le prince Lischnowsky. Tous comportent quatre mouvements, d’égale proportion. Beethoven, alors âgé de 25 ans, s’y affranchit de ses prestigieux modèles. Ainsi, selon André Boucourechliev, « les techniques d’écriture transmises par Haydn et Mozart apparaissent d’emblée profondément modifiées dans leurs mises en œuvre ». Parmi les moments remarquables, il faut faire une place à l’Allegro plein d’autorité du Premier, à l’expressif Largo du Deuxième. Le Troisième franchit une étape : certains commentateurs y voyant même l’œuvre de Beethoven ayant le plus marqué son époque. Le Trio des Esprits, publié en 1809, tient une place particulière : E.T.A. Hoffmann y voyait l’« expression, en un langage sublime, d’une joie sereine venue d’un monde inconnu.» Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23463 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430772039

© Harald Hoffmann Beethoven Trios / Daniel Barenboim / Michael Barenboim – Kian Soltani

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris Departement Paris

Philharmonie de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert : les trios de Beethoven Philharmonie de Paris 2022-06-08 was last modified: by Concert : les trios de Beethoven Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris 8 juin 2022 Paris Philharmonie de Paris Paris

Paris Paris