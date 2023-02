Concert “Les Trimardeurs”, hommage à Graeme Allwright Salle des fêtes, 22 avril 2023, Perreuil Perreuil.

Concert “Les Trimardeurs”, hommage à Graeme Allwright

2023-04-22 20:30:00 – 2023-04-22 22:30:00

12 10 EUR Néo-Zélandais et Français d’adoption, Graeme Allwright a été révélé au grand public dans les années 70 par ses adaptations de Bob Dylan, Leonard Cohen et Tom Paxton, ainsi que ses compositions personnelles.

Il a marqué de son empreinte poétique plusieurs générations d’amateurs de chanson française, et c’est à lui que les Trimardeurs rendent hommage aujourd’hui.

Nostalgiques ou toujours actuelles, de Jolie Bouteille aux Retrouvailles en passant par Suzanne et Je perds ou bien je gagne, les chansons de Graeme Allwright, revisitées par les Trimardeurs sauront vous surprendre, vous émouvoir et vous captiver.

Fondé en 2014, le groupe se compose d’Emilio Armillès (guitare et chant), Claudius Védrine (basse et chant) et Claude Lefebvre (guitare et chant).

Entièrement puisé dans le répertoire de Graeme, le programme des Trimardeurs fait appel à la voix chaude et expressive d’Emilio, outenue par l’entrelacs de guitares acoustiques de Claude et d’Emilio et

la basse électrique de Claudius.

serge.pocheron@orange.fr

