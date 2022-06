Concert « Les tontons chanteurs », 11 août 2022, .

Concert « Les tontons chanteurs »



2022-08-11 18:00:00 – 2022-08-11 19:15:00

Ce soir, on a convoqué nos tontons, qui sont aussi les vôtres pour faire résonner certaines de leurs plus belles chansons, connues ou à (re) découvrir.

Ils seront deux, croisant les guitares, l’harmonica, le banjo et surtout les sentiments pour mieux vous enchanter.

Les tontons chanteurs :

On les connait tous et pourtant, ils ont encore beaucoup à nous dire.

