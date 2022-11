Concert : les tinoniers Thann Thann Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Thann

Concert : les tinoniers Thann, 25 novembre 2022, Thann. Concert : les tinoniers

49 rue Gerthoffer Thann Haut-Rhin

2022-11-25 – 2022-11-25 Thann

Haut-Rhin EUR Matelots, puisqu’il fait bon vent… , Le chœur d’hommes Les Tinoniers interprète des chants qui célèbrent la mer et la vie des marins en général. Issus du répertoire traditionnel ou de la chanson française, ces chants allient la bonne humeur, la poésie sans oublier une vaguelette d’émotion. Le chœur d’hommes Les Tinoniers interprète des chants qui célèbrent la mer et la vie des marins et allient la bonne humeur, la poésie sans oublier une vaguelette d’émotion. +33 6 11 36 26 10 Thann

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Thann Autres Lieu Thann Adresse 49 rue Gerthoffer Thann Haut-Rhin Ville Thann lieuville Thann Departement Haut-Rhin

Thann Thann Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thann/

Concert : les tinoniers Thann 2022-11-25 was last modified: by Concert : les tinoniers Thann Thann 25 novembre 2022 49 rue Gerthoffer Thann Haut-Rhin Haut-Rhin Thann

Thann Haut-Rhin