Le Val-d’Ajol Vosges Le Val-d’Ajol Concert du groupe « Les Têtes Raides » chez Narcisse. Album « 30 ans de Ginette ! » Chanson Française 18H : ouverture des portes

18H30 : Première partie

20H : Les Têtes Raides Infos / Réservations : 03 29 66 53 59 / 06 76 91 99 86

25 euros sur réservation +33 3 29 66 53 59 https://cheznarcisse.fr/ Les Têtes Raides

