CONCERT – LES TÊTES RAIDES 30 ANS DE GINETTE L'Amphy 126 Rue de la République Yutz

2022-03-10

Yutz Moselle 30.5 EUR En 2020, Têtes Raides fête les « 30 ans de Ginette » à l’Olympia puis en tournée. Oui, Ginette a 30 ans (et elle ne les fait pas, toujours jeune, toujours énergique), titre phare de l’album « Not dead but bien raides », premier album après deux 45 tours (une autre époque…). Têtes Raides est un groupe phare de la scène française, à l’origine issu du punk, emballé par Christian Olivier. Mais rapidement mille instruments vont venir s’ébattre sur scène en concert : violoncelle, flûte, tuba, trompette, saxo, hélicon, violon… Têtes Raides plongent dans une ambiance circassienne, cabaret, en tout de spectacle bien vivant, qu’habille la poésie noire, réaliste, et à l’humour décalé de Christian Olivier. Têtes Raides est un groupe musical poétique, militant et citoyen et les « 30 ans de Ginette » sonnent le retour de la formation originelle. lamphy@wanadoo.fr +33 3 82 56 14 15 https://www.lamphy.ville-yutz.fr/index.php/2021/09/13/10-03-22-les-tetes-raides-30-ans-de-ginette/ L’Amphy Yutz

