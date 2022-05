Concert Les Surprises – Le Festival de Saintes Cathédrale Saint-Pierre Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Concert Les Surprises – Le Festival de Saintes

Cathédrale Saint-Pierre, 19 juillet 2022, Saintes.

Cathédrale Saint-Pierre, le mardi 19 juillet à 20:00

« San Marco après Monteverdi » Monteverdi Extraits de Selva Morale et Spirituale, Contrafacta, motteti Legrenzi De Profundis à trois chœurs, Salve Regina Grandi Laetaniae della Beatta Vergine, O quam tu pulchra es Rigatti Magnificat à 8 voix Lotti Crucifixus Fontana, Rossi Œuvres instrumentales Les Surprises Direction Louis-Noël Bestion de Camboulas

De 15 à 55 € selon placement

Les Surprises nous entraînent dans la cité vénitienne des XVIe et XVIIe siècles où de nombreux virtuoses se sont succédés au poste prestigieux de Maître de chapelle de la basilique. Cathédrale Saint-Pierre 2 place Saint-Pierre saintes 17100 Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-19T20:00:00 2022-07-19T21:00:00

