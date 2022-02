Concert – Les Suds à Tarascon – Rivages Tarascon, 6 mars 2022, Tarascon.

Concert – Les Suds à Tarascon – Rivages Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Boulevard du Roi René Tarascon

2022-03-06 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-06 16:00:00 16:00:00 Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Boulevard du Roi René

Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon

Au Château de Tarascon cette année 2022,



Après avoir sillonné le monde avec de grands noms de la chanson ou de la musique classique, Jean-Louis Matinier et Kevin Seddiki s’associent pour créer une musique, vibrante de leurs sensibilités conjuguées.



L’accordéoniste et le guitariste évoluent, à Rivages découverts dans un univers musical poétique, riche d’une palette de timbres subtils et très personnels.



Kevin Sedikki. Le guitariste possède des fondations musicales classiques, obtenues dans le cadre du Conservatoire de Strasbourg aux côtés de Pablo Márquez. Il a également collaboré avec de nombreux improvisateurs dans des projets transculturels brassant un grand nombre d’idiomes allant du jazz au

flamenco. Il a notamment joué avec Dino Saluzzi, Al di Meola, le Quatuor Voce ou encore Philip Catherine. Au festival Les Suds, à Arles, on l’a entendu aux côtés de Maria Simoglu et Isabelle Courroy en 2007 ou de Grégory Dargent en 2019 ; il a dirigé la même année un master class de guitare.



Jean-Louis Matinier. L’accordéoniste anime depuis de nombreuses années maintenant de sa présence aussi discrète que créative des enregistrements majeurs d’artistes emblématique du label ECM : on a ainsi pu l’entendre dans les groupes d’Anouar Brahem – Le pas du chat noir ; Le voyage de Sahar -, Louis Sclavis – Dans la nuit – ou encore François Couturier – Nostalghia ; Tarkovsky Quartet -, ainsi qu’en duo avec Marco Ambrosini – Inventio –

Au Château de Tarascon, dans le Cadre des Suds d’Arles

Entrée Libre

Réservation vivement conseillée : 04 90 91 01 93

Nombre limité de places.

Passe sanitaire obligatoire

http://www.tarascon.fr/

