Concert Les so(u)rcières – Journée internationale des Droits des Femmes Centre culturel canadien, 8 mars 2023, Paris.

Le mercredi 08 mars 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Gratuit, sur réservation

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2023, le Centre culturel canadien et Afropolitain Nomade ont le plaisir de présenter le collectif Les so(u)rcières en partenariat avec le Conseil des arts du Canada, la Commission canadienne pour l’UNESCO et le Centre Culturel de la Maison des Camerounais de France.

À travers un court documentaire, une performance musicale et une discussion, cette soirée sera l’occasion d’aborder différentes thématiques autour des violences faites aux femmes, de la place des femmes dans l’industrie de la musique, de l’influence du territoire sur la création et de l’émancipation.

Sous la codirection artistique de Gaelle Wondje et Fredy Massamba, le collectif Les so(u)rcières est le fruit d’une rencontre entre Andréanne Martin, Nadine Altounji (Canada), Mahoussi Kotche, Danielle Eog Makedah et Becky Beh (Cameroun). Ensemble, elles ont produit une œuvre basée sur leurs vécus de femmes, d’artistes et de citoyennes du monde.

Au programme de la soirée :

– Court documentaire

– Performance musicale

– Discussion sur la place des femmes dans l’industrie de la musique

Le collectif Les so(u)rcières propose une musique hybride, ancrée dans les origines et les parcours différents des artistes qui le composent. Entre jazz, blues et soul, se mêlent des influences de musique traditionnelle du Bénin, du Cameroun et de la Syrie. Elles chantent en français, en anglais, dans les langues du Cameroun, du Congo et du Bénin.

Le fruit de cette rencontre a été présenté en juin 2022 à Douala au Cameroun dans le cadre de la 9e édition du Festival Afropolitain Nomade que dirige Vanessa Kanga (Veeby), artiste canadienne d’origine camerounaise.

Centre culturel canadien 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/ 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://canada-culture.org/event/les-sourcieres/

Festival Afropolitain Nomade