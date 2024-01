CONCERT LES SON’ÂTRES MCL Metz, samedi 17 février 2024.

Le Tabouret Hurlant en partenariat avec la Chaise Musicale et la Maison de la Culture et des Loisirs présentent :

Format showcase Les Son’âtres “Nous proposons des showcase au coin du feu dans une ambiance feutrée et chaleureuse”

Le Tabouret Hurlant nous a fait passé de bons moments l’année dernière avec les showcases de “AYYA!”, “RUMBLE” & “BALEINE”.

ils renquillent cette année pour une autre date de showcase à la MCL avec Thibault Sibella and the graveyads shifts.

Bio (tiré du site Ebenprod.) Inspiré par la folk bluegrass/indie et le rock des années 70, Thibaut Sibella and the Graveyard Shift (TSxGS) proposent des compositions originales à travers lesquelles ils racontent des histoires, des rencontres, des souvenirs.

Une guitare, un banjo, une contrebasse et trois voix au service d’une musique qui se veut pleine de bonnes vibrations.

Le talentueux Thibaut Sibella (The Yokel, Tess…) et ses acolytes, nous transportent aux confins d’un continent nord américain teinté d’une douce nostalgie au travers de ce magnifique projet.

Réservation conseillée au 0387.325.324 ou sur www.mclmetz.frTout public

MCL 36 rue St Marcel

Metz 57000 Moselle Grand Est

Début : 2024-02-17 18:00:00

fin : 2024-02-17



