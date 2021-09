Concert Les soeurs Labèque Vesoul, 17 septembre 2021, Vesoul.

Concert Les soeurs Labèque 2021-09-17 – 2021-09-17 Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet

Vesoul Haute-Saône Vesoul

Sur la scène attendent deux pianos. Jumeaux. Table d’harmonie contre table d’harmonie. Claviers face à face, à peine décalés.

Et entrent les deux sœurs, crinières léonines et silhouettes félines.

Elles s’installent.

On retient son souffle et commence le déferlement de beauté, l’ouragan de dextérité. Le concert est enclenché, plus moyen d’échapper à cette entente musicale qui vous happe, vous enveloppe et vous subjugue.

Deux pianos qui jouent de concert c’est deux fois plus d’énergie et de magie.

Les œuvres choisies ont le mérite d’être judicieusement choisies. Debussy d’abord, le grand initiateur. Puis Ravel, celui qui installe la musique moderne dans le décor sonore contemporain. Et enfin Philip Glass, de l’école minimaliste américaine, avec Les Enfants terribles, opéra d’après Cocteau, arrangé pour elles par Michael Riesman, et que le compositeur leur a dédié.

Le monde entier les réclame, les acclame et succombe à leur charme, alors pas question, à Vesoul, de ne pas aller à leur rencontre.

Cette « sororité » créative est unique et étend les possibilités de l’instrument au-delà de ses limites.

L’art du piano à son sommet.

Claude Debussy

Six Épigraphes antiques

Maurice Ravel

Ma mère l’Oye

Philip Glass

Les Enfants terribles

(arr. de Michael Riesman)

Pianos Katia et Marielle Labèque I Coproduction Festival international de musique de Besançon, Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul

contact@theatre-edwige-feuillere.fr +33 3 84 75 40 66

