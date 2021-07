Montjoux Montjoux Drôme, Montjoux Concert : Les Sixters, choeur de Gospel Montjoux Montjoux Catégories d’évènement: Drôme

Montjoux

Concert : Les Sixters, choeur de Gospel Montjoux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Montjoux. Concert : Les Sixters, choeur de Gospel 2021-07-17 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-17 16:30:00 16:30:00

Montjoux Drôme Montjoux Le groupe des Sixters, gospel au féminin, six voix qui se complètent dans une expression authentique simple et généreuse. martine.james3@orange.fr +33 6 31 54 73 45 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montjoux Étiquettes évènement : Autres Lieu Montjoux Adresse Ville Montjoux lieuville 44.50013#5.09767